أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبرى مشاة بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة.

وطبقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

تحويلات مرورية تزامنًا مع رفع هياكل 2 كوبرى مشاة بمدينة نصر

- أولًا: كوبرى عبور مشاة رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29-9-2023 بدايةً من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم:

المتجه لمناطق مدينة نصر:

الاتجاه القادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع إيهاب بكر والاستكمال اتجاه شارع مهدى عرفة فيمينا اتجاه محور مصطفى النحاس.

المتجه للطريق الدائرى:

الاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبرى الميثاق أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيمينًا اتجاه محور مهدى عرفة.

الاتجاه القادم من محور المشير محمد فهمى اتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيسار اتجاه خلف محطة وقود وطنية اتجاه الطريق الدائرى.

- ثانيًا: كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30-9-2023 بدايةً من الساعة الـ 12:05 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم:

الاتجاه القادم من محور مهدى عرفة: يسلك يمينًا اتجاه شارع إبراهيم مرشد فيسار اتجاه شارع الصواف فيسار شارع إبراهيم ناجى اتجاه محور أحمد الزمر.

المتجه للطريق الدائرى: الاتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيمين اتجاه محور شينزو آبى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.