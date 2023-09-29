الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحويلات مرورية تزامنًا مع رفع هياكل 2 كوبرى مشاة بمدينة نصر

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبرى مشاة بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة.

وطبقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

تحويلات مرورية  تزامنًا مع رفع هياكل 2 كوبرى مشاة بمدينة نصر 

- أولًا: كوبرى عبور مشاة رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29-9-2023 بدايةً من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم:

المتجه لمناطق مدينة نصر: 
الاتجاه القادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع إيهاب بكر والاستكمال اتجاه شارع مهدى عرفة فيمينا اتجاه محور مصطفى النحاس.

المتجه للطريق الدائرى: 

الاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبرى الميثاق أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيمينًا اتجاه محور مهدى عرفة.

الاتجاه القادم من محور المشير محمد فهمى اتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيسار اتجاه خلف محطة وقود وطنية اتجاه الطريق الدائرى.

- ثانيًا: كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30-9-2023 بدايةً من الساعة الـ 12:05 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم:

الاتجاه القادم من محور مهدى عرفة: يسلك يمينًا اتجاه شارع إبراهيم مرشد فيسار اتجاه شارع الصواف فيسار شارع إبراهيم ناجى اتجاه محور أحمد الزمر.

المتجه للطريق الدائرى: الاتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيمين اتجاه محور شينزو آبى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية المرور طرق مدينة نصر الداخلية زحام مروري

مواد متعلقة

تحويلات مرورية لتنفيذ القطار الكهربائى السريع أكتوبر- أبوسمبل

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 29-9-2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

عاجل.. بعد الإعصار "دانيال".. اليونان تتأهب لفيضانات قوية بسبب العاصفة "إلياس"

جو بايدن: ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ووحدة البلاد

11 امرأة حملن لقب «أم المؤمنين» .. تعرف علي مكانتهن من سيدنا رسول الله ﷺ

مقتل 10 جنود على الأقل فى هجوم مسلح بالنيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات