أتلتيكو مدريد يكرس عقدته لأوساسونا بثنائية فى عقر داره بالدورى الإسبانى

كرس أتلتيكو مدريد عقدته لمضيفه أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالمرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي دخل المباراة منتشيا بفوز الكبير 3 / 1 على جاره ريال مدريد في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن جيرونا (المتصدر)، علما بأن فريق العاصمة الإسبانية مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

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أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا

وافتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يحرز رودريجو ريكيلمي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81، على عكس سير اللقاء، الذي شهد سيطرة مطلقة من أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء طرد جاكوبا أراساتي، المدير الفني لأوساسونا، في الدقيقة 78، قبل أن يلعب الفريقان بعشرة لاعبين عقب طرد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو، وإيزكويل أفيلا، لاعب أوساسونا في الدقيقة 85.

ويأتي هذا الفوز، ليواصل أتلتيكو تفوقه في مواجهته المباشرة مع أوساسونا، بعدما حقق فوزه الـ11 على التوالي على الفريق الباسكي، الذي لم يحقق أي انتصار على فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني منذ أكثر من 8 أعوام.