الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو طالب يروى لـ"الشاهد" قصص مؤثرة فى حرب أكتوبر: الشهيد الشربينى قالى متسبنيش

أبو الطالب
أبو الطالب

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

 

كما وثق خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس، حكايات ومواقف لاتنسى عن شهداء الحرب الذين كانوا معه.

 

وقال: "كان معي الشهيد محمد عبدالعال الشربيني،  من دمياط، وقت كنا متقدمين في مطار الدفرسوار، كان في مقاومة، وكان المدفع بيضرب منعرفش منين".

 

قائد السرية أطلق علي المغامر

وأضاف: "قائد السرية كان بيسميني المغامر، وكان بيصدرني في كل حاجة، وخدت الشهيد الشربيني وواحد تاني، والتفينا حول المدفع دمرناه وإحنا راجعين، خد طلقة في رقبته".

 

وتابع: "قالي متسبنيش قلتله مش هسيبك، خدته ودفنته ورا، وعلمت مكانه، وبعد وقف إطلاق النار، رجعت وخدته ودفناه في مقابر شهداء الإسماعيلية".

 

وواصل: "الشهيد التاني عبدالفتاح راشد، ابن المحلة الكبرى، وكان طالع في كمين ليلا في إحدى الدوريات، وكنا ماشيين، وكان هناك ضرب عشوائي وأصيب في طلقة في رقبته واستشهد وأخذناه في مدافن الشهداء.

 

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

لرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور حرب اكتوبر حرب 1973 شهداء الحرب

الأكثر قراءة

عاجل.. تدافع ومواجهات مع الأمن خلال مظاهرة أمام سفارة أذربيجان فى لبنان

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

أبو طالب يروى لـ"الشاهد" قصة جندى إسرائيلى صفعه بقلم وقابله بعد 26 عام

متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. الأرصاد ترد

الرقيب أول عز الدين أبوطالب يكشف لـ"الشاهد" ظروف المعيشة والتدريب لحرب أكتوبر

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات