أبو طالب يروى لـ"الشاهد" قصص مؤثرة فى حرب أكتوبر: الشهيد الشربينى قالى متسبنيش

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

كما وثق خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس، حكايات ومواقف لاتنسى عن شهداء الحرب الذين كانوا معه.

وقال: "كان معي الشهيد محمد عبدالعال الشربيني، من دمياط، وقت كنا متقدمين في مطار الدفرسوار، كان في مقاومة، وكان المدفع بيضرب منعرفش منين".

قائد السرية أطلق علي المغامر

وأضاف: "قائد السرية كان بيسميني المغامر، وكان بيصدرني في كل حاجة، وخدت الشهيد الشربيني وواحد تاني، والتفينا حول المدفع دمرناه وإحنا راجعين، خد طلقة في رقبته".

وتابع: "قالي متسبنيش قلتله مش هسيبك، خدته ودفنته ورا، وعلمت مكانه، وبعد وقف إطلاق النار، رجعت وخدته ودفناه في مقابر شهداء الإسماعيلية".

وواصل: "الشهيد التاني عبدالفتاح راشد، ابن المحلة الكبرى، وكان طالع في كمين ليلا في إحدى الدوريات، وكنا ماشيين، وكان هناك ضرب عشوائي وأصيب في طلقة في رقبته واستشهد وأخذناه في مدافن الشهداء.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.