الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوطالب لـ"الشاهد": الفريق الشاذلى كان دائم الحضور إلينا لرفع روحنا المعنوية

الرقيب أول عز الدين
الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور

أكد الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، أنه في بداياته بالقوات المسلحة التحق بمركز تدريب الصاعقة.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس: "مهمتنا الأساسية في سلاح المظلات كانت الإسقاط خلف خطوط العدو".

وأضاف: "كان الجو العام لمشاريع الحرب جو معركة بالفعل، حيث كان في القطامية نقاط مماثلة للنقاط الحصينة لخط بارليف تدربنا عليها، كذلك ممرات في أبو الرواش، حيث كان يتم تدريب علي هذه النقاط لتعطيل العدو من الخلف حتي يتم العبور وإتمام نصب الكباري علي الممر المائي".

وتابع: "المعيشة كانت متوازنة مع ظروف الحرب، من خلال مطبخ ميداني وتعيينات جافة وإجازات منقطعة، وخلال هذه الفترة كانت الحالة المعنوية منخفضة نتيجة للنكسة، ولأن الجيش لم يحارب في الـ1967، وكنا نزيد في التدريب ليزيد الإصرار علي العزم في تحرير سيناء، وكان الفريق سعد الدين الشاذلي يزورنا باستمرار، لرفع الروح المعنوية ويقول إن الأرض لابد أن تتحرر وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وكانت العزيمة منتظرة اليوم الذي سيحرر فيه الأرض، وكان التدريب يتم بالاشتراك بين مختلف الأسلحة داخل القوات المسلحة".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أكتوبر الصاعقة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 اكسترا نيوز

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