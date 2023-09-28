ماجدة موريس لـ"أطياف": السينما المصرية عبرت بشكل كبير عن حرب أكتوبر

قالت ماجدة موريس الناقدة الفنية، إن السينما المصرية عبرت بشكل كبير عن حرب أكتوبر لكن عدد الأفلام أقل كثيرا مما ينبغي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "أطياف" المذاع على قناة "الحياة"، وتقدمه الدكتورة صفاء النجار، أن فيلم "أغنية على الممر"، كان متفرد في تقديمه حيث تم إنتاجه من قبل جماعة السينما الجديدة".

وتابعت: "فيلم أبناء الصمت تم توقف تصويره بسبب حرب أكتوبر، ولكن تم استكماله بعد حرب أكتوبر"، مؤكدة أن أفلام حرب أكتوبر تحفظ التاريخ لأجيال عديدة.

أتمنى تقديم فيلم وثائقي كامل لحرب أكتوبر

وأكدت أن الجزء الوثائقي لأفلام الحرب كان يمتلك مقدرة للتعبير عن المعارك، فالجزء الحربي في الأفلام كان جيد جدا، رغم سرية المعارك والتي منعت ذهاب المصورين السينمائيين.

وعن فيلم "الرصاصة لاتزال في جيبي"، قالت: "محمود ياسين قدم 8 أفلام وطنية، وهو أكثر فنان قدم أفلام وطنية، وهو ذو حس قومي عالٍ جدًا، وكان جان للسينما المصرية ولذلك تم استخدام شعبيته داخل أفلام الحرب".

وواصلت: "أتمنى تقديم فيلم وثائقي كامل عن حرب اكتوبر، بعيدًا عن القصص الاجتماعية، ويتم تقديم جديد داخله، ومازال أمامنا وقت لإنجاز ذلك الفيلم".