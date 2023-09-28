الخميس 28 سبتمبر 2023
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توك شو

كاتبة صحفية: الرئيس السيسى مهتم بالتعليم وتوفير الميزانيات اللازمة لتطويره

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر

قالت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، شرح كل التحديات التي تواجه المجتمع المصري في تطوير العملية التعليمية، والتحديات التي تحول دون توفير الإمكانيات اللازمة، والظروف الاقتصادية التي تقف حائلًا أمام نمو قطاع التعليم بالشكل المطلوب.

الرئيس السيسي يهتم بالمخترعين والمتبكرين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن الدولة تقوم ببناء الجامعات الجديدة مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية"، لافتة إلى أن هناك مخطط لدى الدولة بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لكي تصل إلى 17 جامعة، فضلًا عن التوجه لبناء 100 مدرسة فيما يخص التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت أن هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي، بالمخترعين والمبتكرين، والصندوق الذي يرعى هؤلاء، وما وفرته وزارة التعليم العالي، والتي عملت على الارتقاء بهذا الصندوق.

وأكدت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، أن الرئيس السيسي مهتمًا جدًا بقطاع التعليم، وتطويره، ويعمل على توفير الميزانيات اللازمة له في حدود المستطاع. 

التعليم قطاع التعليم تطوير التعليم الرئيس السيسي الجامعات المصرية

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