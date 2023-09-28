الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية   نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وتاريخه وموقعه الفريد، وأبرز مقتنياته التي تزين جوانب وقاعات المتحف المختلفة لتروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، إلى جانب ما يقدمه المتحف من فعاليات وأنشطة جعلته منارة ثقافية وتراثية باتت محط أنظار محبي الآثار والحضارة المصرية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.

ثم قام أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له بجولة داخل قاعات كل من العرض الرئيسية، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من كنوز تبرز إبداعات الحضارة المصرية في مختلف المجالات.

وخلال الجولة أعرب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق، عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف، وسعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح الشامخ، الذي يضم مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التى تكشف عن تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

كما أهدى الدكتور أحمد غنيم، نيكولاي باتروشيف، هدية تذكارية لزيارته للمتحف.

 يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعد من أكبر المتاحف المصرية الجامعة لآثار الحضارة المصرية القديمة كما يقدم المتحف نشاطات ثقافية وأثرية بجانب تقديمه للآثار المصرية، حيث يقدم المتحف نفسه كمؤسسة ثقافية وتعليمية، حيث يستقبل المتحف العديد من الطلاب والباحثين فى شئون الحضارة المصرية لعمل الدراسات اللازمة لهم، بالإضافة إلى وجود به أكبر مركز لترميم الآثار.

المتحف القومي للحضارة المصرية روسيا الاتحادية منارة ثقافية اثار الطلب إلى زيارة مصر

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