الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "الرقابة النووية" يشارك في اجتماع الشبكة العربية للطاقة الذرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في اجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابية المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الوكالة.

وتم عقد الاجتماع تحت شعار "شراكة فاعلة في مجال الأمان والأمن النوويين وخارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية".

خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجلسة من دولة العراق على دعم مصر الدائم لجهود الشبكة العربية، وأعطى الكلمة لرئيس الهيئة تقديرا لدور مصر الداعم دومًا.

في كلمته، أكد "شعبان" أن مصر دائمًا على استعداد للتعاون وتقديم الدعم للدول العربية وأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حريصة على نقل المعرفة، وتبادل الخبرات ولديها من الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون.

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