رئيس "الرقابة النووية" يلتقى نظيره السعودى لبحث سبل تبادل الخبرات

التقى الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم الأربعاء، مع خالد العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية السعودية وممثلي الهيئة السعودية وبحضور رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل بالهيئة الرقابية المصرية، على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقدة في فيينا.

واستهل “شعبان” الاجتماع، بتوجيه الشكر للحضور والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفي هذا الشأن، أكد ممثلو الهيئة الرقابية السعودية على رغبتهم في وضع إطار للتعاون المشترك يبدأ بتحديد نقطة اتصال محددة بين الجانبين ويتم تحديد نقاط القوة التي يمكن ان يتم تبادل الخبرات بشأنها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أن مصر حريصة على التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات كما أكد على أن أي اتفاق تعاون لابد أن يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

كما أكد الدكتور سامي شعبان، أن الهيئة في صورتها الجديدة لديها العديد من الخبرات، كما أنشأت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزًا لدعم الأمن النووي، يُعد هو المركز الأكبر على المستوى الإقليمي، ويتولى توفير التدريب في مجال الأمن النووي على المستويين الوطني والإقليمي، كما أنشأت الهيئة مركزًا لتحليل الموقف يعمل على مدار الـ 24 ساعة، مزود بأحدث التقنيات وشاشات الرصد والمتابعة.

واستفسر الجانب السعودي عن الإمكانيات المتاحة في الهيئة، ولاسيما فيما يخص المعامل، حيث أشار الدكتور سامي شعبان إلى أن الهيئة لديها معامل تضم أحدث الأجهزة.

رئيس هيئة الرقابة النووية يلتقى نظيره السعودي

التقي الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئيس الهيئة الرقابية الروسية، اليوم الأربعاء، بحضور رامي عفيفي كبير إخصائي التواصل في الهيئة، وناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الجانب الروسي بعمق التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، ومن جانبه توجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصري بالشكر على عقد الاجتماع وحرص الجانب الروسي على التعاون.