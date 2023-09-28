الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رحمة الله المهداة

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية

خرج آلاف المصريين، من أعضاء الطرق الصوفية، إلى الشوارع والميادين احتفالًا بذكرى ميلاد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فى إصرار مشرف على رفض الدعاوى التى لا يكف المتشددون والمتطرفون عن إطلاقها قبيل المناسبة الشريفة فى كل عام بدعوى أن الاحتفال بمولده، صلى الله عليه وسلم، بدعة لم ترد عن الصحابة الكرام. وفى كل عام يأبى المصريون إلا أن يعبّروا عن حبهم للنبى وآل بيته الكرام بطريقتهم الخاصة، دون الاكتراث بأى ضوضاء تصدر عن جهلاء لم يجرّبوا حلاوة الإيمان والحب وما يفعلانه فى قلوب العاشقين، الذين لا يفوتون أى فرصة تلوح لهم لإظهار حبهم وإجلالهم لخاتم الرسل رحمة الله المهداة.

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