الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس قسطور القس

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس قسطور القس.

بهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إنه من أهالي بردنوها مركز مطاي محافظة المنيا بصعيد مصر. ظل خادمًا لمذبح الله نحو ثمانين عامًا بين شماس وكاهن، وكان متزوجًا وله أبناء ومع ذلك قَرَن خدمة المذبح بحياة النسك.

في زمان الاضطهاد 

وفي زمان الاضطهاد الذي أثاره الإمبراطور دقلديانوس وأعوانه كان مداومًا على تثبيت رعيته وافتقاد المعترفين المسجونين.

سمع عنه والي القيس (حاليًا قرية صغيرة قرب بني مزار) فقبض عليه وأذاقه ألوانًا من الأهوال: جلدوه بالسياط، ووضعوه في الهنبازين ثم في مستوقد حمام، وفي كل ذلك كان الرب يقيمه سليمًا معافى.

لما تعب منه والي القيس أرسله مقيدًا بالسلاسل مع بعض المعترفين إلى باكلوسيانوس والي الإسكندرية، وهناك عُذِّب بألوان أخرى من العذاب مثل الكيّ بالنار ووضعه في قمين جير حيّ، ونزع شعر رأسه ولحيته وأظافره وتدليك مكانهما بالخل والجير، وشُرب سم أعدّه له ساحر يدعى سيدراخس رشم عليه القديس علامة الصليب فلم يؤذه فآمن الساحر وحُكِم عليه بالموت حرقًا، وبسبب هذه المعجزة آمن واعترف تسعمائة وعشرون شخصًا أكملوا شهادتهم مع سيدارخس حرقًا بالنار.

أما أبا قسطور فوُضِع في خلقين زيت مغلي فلم يؤذه. تراءى له السيد المسيح ومعه الملاكان ميخائيل وغبريال في السجن في رؤيا. وأخيرًا أكمل جهاده بقطع رأسه بالسيف في اليوم السابع عشر من توت.

السنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس قسطور القس مركز مطاي محافظة المنيا ب السنكسار الكنسي

مواد متعلقة

فى عيد مار منصور دى بول المعترف.. المارونية: "خطيئة وحيدة لا تغتفر"

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس منصور دي بول الكاهن

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل رفات القديس يوحنا ذهبي الفم

الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى تكريس كنيسة القيامة بأورشليم 

للطلاب.. كنيسة الروم الأرثوذكس تُطلق صلاة بداية العام الدراسي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة تريزا كوديرك

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

"فن العلاقات".. ما أهمية التواصل الجنسى الصحى فى العلاقة الزوجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات