بالتفاصيل.. خريطة فعاليات شهر أكتوبر بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال أكتوبر 2023، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بمرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافية.

مناقشة ديوان “مبروك خسرت الانتظار”

‎ندوة بعنوان مناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير الحائز على جائزة التميز لإتحاد كتاب مصر مناقشة الشاعر والناقد/ أحمد حنفي ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس الساعة 6.30 مساءً الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل بقاعة توفيق الحكيم.

شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي

‎ندوة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر بعنوان "شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث" المتحدث أ.د / سحر سالم أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الإسكندرية الساعة 6.30 مساء الأحد الموافق8 أكتوبر قاعة توفيق الحكيم.

‎ احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد

تقام احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، بحضور الأبطال الحقيقيين وأصحاب البصمات القوية في المعركة مع عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال بمشاركة المايسترو محمود أبوزيد.

ويدير اللقاء المستشار الإعلامى إبراهيم عبدالله، في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر.

مناقشة رواية "مقاعد مخصصة للسيدات"

‎ندوة بعنوان "مناقشة رواية مقاعد مخصصة للسيدات" للكاتبة الروائية منى عارف مناقشة أ.د بهاء حسب الله والأديب أحمد فضل شبلول يدير اللقاء الأديب محمد عباس علي الساعة 6.30 مساءً الأربعاء الموافق11 أكتوبر المقبل قاعة توفيق الحكيم

‎"دور الموسيقى التصويرية في الدراما واثارها فى النجاح"

أمسية ثقافية فنية بعنوان "دور الموسيقى التصويرية في الدراما وأثارها فى النجاح، يتحدث خلالها الدكتور وليد شوشة عميد أكاديمية الفنون بالإسكندرية والدكتور محمد علاء محمد فتحي أستاذ الموسيقى العربية.

وعلى هامش الأمسية، من المقرر افتتاح معرض للوحات فريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالإسكندرية، تحت إشراف محمد عبدالسلام كلية الفنون الجميلة.

الندوة من إعداد وتقديم الكاتب والناقد أحمد حافظ الساعة 6 مساءً السبت الموافق 14 أكتوبر المقبل بقاعة المسرح والأخوين وانلى.

مناقشة أعمال عبدالعزيز جويدة

‎ندوة ولقاء مع الشاعر عبدالعزيز جويدة حول أعماله وتجربته الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء الإسكندرية يدير اللقاء الشاعرة/ فوزية شاهين الساعة 6.30 الأحد الموافق 15 أكتوبر المقبل مساءً قاعة توفيق الحكيم.

في ذكرى إغراق المدمرة إيلات

‎يقيم المركز في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لإغراق المدمرة إيلات، لقاءً مع اللواء لطفي جاد الله الذي شارك في ضرب وإغراق المدمرة إيلات، وضيف شرف اللقاء نيهال محمود عبدالرحمن فهمي، ابنة قائد البحرية المصرية الراحل الفريق محمود عبدالرحمن فهمي المخطط لهذا النصر العظيم.

يُدير اللقاء محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، الساعة 6.30 الأحد الموافق 22 أكتوبر المقبل.

‎ الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى

بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون والموسيقى الصالون الموسيقى ولقاء حول (الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى) يقدمه الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن وتدير اللقاء الشاعرة والناقدة الأدبية إيمان الجمل الساعة 7 م الإثنين الموافق 23 أكتوبر المقبل بقاعة المسرح.

‎50 عامًا على رحيل طه حسين

‎بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ينعقد مؤتمر بعنوان طه حسين.. أفاق لا تنتهي أربع جلسات بحثية الساعة 6 مساء يومي الأربعاء والخميس بقاعة المسرح.

تكريم أبطال حرب أكتوبر

‎احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة تكريم أبطال حرب أكتوبر، بحضور الدكتورعمرو موسى وزير الخارجية المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق اللواء الدكتورسمير فرج محافظ الأقصر الأسبق.

وتقدم الدروع والشهادات الخاصة بالتكريم من نادي روتاري اسكندرية رمل، مساءً السبت الموافق 28 أكتوبر المقبل.

ذكرى انتصارات أكتوبر

أمسية شعرية بعنوان " 50 سنة حب وفداء "بمشاركة الشعراء زينات القليوبي - هاشم أبوالفضل- محمد حاتم يوسف - أحمد يحيى - طاهر سعيد - محمد مخيمر - إبراهيم ملكوت - محمد البلشي - ابتهال الحلو - مصطفى إمام - أحمد عمرو - عمر هلال - آية أحمد تقديم الشاعر / علاء شكر الساعة 6 مساء قاعة المسرح.

قسم المسرح

حفل فريق نغم للموسيقى العربية بمناسبة إحتفالات بنصر أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد رجب الساعة 7م، وذلك الموافق الخميس 12أكتوبر المقبل

‎"التعليم النوعي والتوجهات الرقمية"

بالتعاون مع كلية التربية النوعية الملتقى التوظيفى السادس بعنوان "التعليم النوعى والتوجيهات الرقمية المواكبة لسوق العمل" الساعة 6 مساء الأثنين الموافق 30 أكتوبر.

قسم السينما

عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار الساعة 6 مساء الإثنين 9 /10 /2023

صالون كلام فالسيما تقديم المخرج السينمائى أشرف فايق الساعة7مساء الخميس 19 /10 /2023

نادى سينما الأطفال إشراف الناقد/ محمد كمال مبارك السبت من كل أسبوع.

‎1.30 م

1-DuckTales the Movie Treasure of the Lost Lamp (1990)

2-Aladdin (1992)

3-Pocahontas (1995)

4-Alice in Wonderland (1951)

نادى الإبداع للسينما إشراف الناقد / محمد كمال مباركا، وذلك في الـ6 مساء الثلاثاء من كل أسبوع.

قسم المعارض

افتتاح معرض للوحات فريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالإسكندرية إشراف أ.د/ محمد عبدالسلام الساعة 6 م الموافق 14 اكتوبر المقبل بقاعة الأخوين وانلى ولمدة يوم واحد.