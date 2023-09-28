لأول مرة.. ورشة رسم على الزلط الملون فى ملتقى أولادنا (صور)

اختتم ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر نشاط الفن التشكيلي والورش الفنية التي تم تنظيمها على مدار أيام فعالياته، بورشة تقام لأول مرة وهي الرسم على الزلط الملون.

وقدمت الورشة الفنانة التشكيلية هبة الدويك، بإشراف د.أشرف رضا، رئيس لجنة تحكيم الفنون بالملتقى ونائب رئيس مؤسسة أولادنا، ومشاركة اللجنة الفنية بالملتقى، وحضرها جمع كبير من أولادنا ذوى القدرات الخاصة، اليوم بدار الأوبرا.

ويقام حفل ختام الدورة السابعة لملتقى أولادنا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا في السادسة من مساء غدٍ الجمعة.

وأقيمت الدورة الحالية بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتضمنت عروضا فنية يومية متنوعة شملت أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية احتضنتها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت عنوان الحياة حلوة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.