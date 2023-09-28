هل يتأثر "الأوسكار" بإضراب هوليوود؟.. "القاهرة الإخبارية" توضح

كشف مؤسس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، عن نتائج إضراب هوليود، وإمكانيه أن يهدد صناعة السينما والتلفزيون في أمريكا.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الإضراب لايمكنه أن يؤثر بمفرده، على صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا.

سلوكيات الناس هي التي تهدد صناعة السينما

وأضاف: "الجميع يتفق على أن هناك تغير للنموذج بشكل عام، الناس غيرت سلوكها مع "الترفيه"، وبالتالي سلوكيات الناس وتعاملها مع وسائل الترفيه هي التي تحدد شكل وصناعة كافة الأعمال الفنية".

وتابع: "إضراب كتاب السيناريو يعطي إلهام للكتاب في بلادنا العربية والتي تعاني من سرقة للأفكار، واحتكار بعض الكتاب، وعدم فسح المجال لكتاب جدد، مرددا: "مشاكل العالم الثالث تختلف كليا عن مشاكل أمريكا".

وحول تأثر الأوسكار بالإضراب والتخوفات حول ذلك، أوضح مؤسس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، أنه من الممكن أن يطال الأوسكار تأثيرات سلبية بسبب الإضرابات.