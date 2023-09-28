الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

لورد "دمبلدور" يؤلم جمهوره للمرة الثالثة.. كيف وصل "مايكل جامبون" للعالمية؟

مايكل جامبون
مايكل جامبون

توفي السير مايكل جامبون، صاحب المسيرة الفنية الاستثنائية بداية  من مشاركته في المسرح الوطني الناشئ تحت إدارة لورانس أوليفييه، وحتى مشاركته أدوارًا في The Singing Detective وأفلام هاري بوتر، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وجاء في بيان نيابة عن زوجته ليدي جامبون وابنه فيرجوس، الصادر عن وكيل الدعاية كلير دوبس: “لقد شعرنا بالصدمة عندما نعلن عن خسارة السير مايكل جامبون. توفي الزوج والأب الحبيب مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرغوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي. كان مايكل يبلغ من العمر 82 عامًا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت المؤلم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي أرسلتموها”.

Michael Gambon in Harry Potter and the Order of the Phoenix.
الجامبون 

الجامبون العظيم

أطلق السير رالف ريتشاردسون، المنتج والمخرج الإنجليزي الشهير على "مايكل: لقب "الجامبون العظيم" ونال إعجاب أجيال من زملائه الممثلين، وقد برع في مسرحيات هارولد بينتر وصامويل بيكيت وآلان أيكبورن.

وقال الكاتب المسرحي الانجليزي الشهير أيكبورن يوم الخميس، في نعيه لـ"جامبون": "أنا مدين بمبلغ هائل لمايكل، لقد كان مؤديًا مسرحيًا رائعًا. لقد كان شرفًا لي أن أشاهده وهو يعمل على أشيائي. لا يمكنك حقًا وصفه بأنه ممثل انه يعمل من قلبه"، بحسب صحيفة الجارديان.

كان أيكبورن هو من أخرج له عام 1987  فيلم من كتابة "آرثر ميلر" بعنوان "منظر من الجسر"، والذي فاز عنه "جامبون" بجائزة أوليفييه عن أدائه بصفته عامل الشحن والتفريغ المتضارب في بروكلين "إيدي كاربوني".

كما لعب جامبون دور البطولة في ثلاثية"إيكوربين" The Norman Conquests، وشملت الأدوار الرئيسية الأخرى دور العالم الذي يحمل اسمه في مسرحية حياة جاليليو للمخرج بريخت في المسرح الوطني عام 1980.

وقالت فيونا شو، والتي لعبت دور الخالة في سلسلة "هاري بوتر" لراديو بي بي سي 4 إن "جامبون" كان "محتالًا رائعًا ورائعًا" "لقد قام بتنويع مسيرته بشكل ملحوظ ولم يحكم أبدًا على ما كان يفعله، لقد عمل بالفن باعتباره لعبة يحترفها".

Michael Gambon as Falstaff in Henry IV Part 1.
دمبلدور 

اللورد الفيس دمبلدور يرحل للمرة الثالثة

بلحية منسدلة وقبعته المميزة لعب "جامبون" دور أستاذ هاري بوتر ألباس دمبلدور في العديد من الأجزاء للسلسلة الناجحة، وتولى الدور من ريتشارد هاريس بعد وفاته في عام 2002، وكان تسبب وفاة "دمبلدور" في الجزء السادس من الفيلم بصادمة كبيرة لدى جمهور "هاري بوتر".

Michael Gambon in 2000.

بما وصف جامبون نفسه؟

بجسم مهيب وملامح حزينة، وصف جامبون، نفسه سابقًا،  بأنه يبدو كمدير متجر متعدد الأقسام، فهو يجد نفسه "شخص تافه كبير ومثير للاهتمام"، في حين وصفه أيكبورن ذات مرة بأنه "آلة رائعة لا حدود لها، مثل لامبورغيني".

Lee Evans and Michael Gambon in Endgame in 2004.
مايكل جامبون

بداية "مايكل جامبون"

ترك غامبون المدرسة في عمر 15 عامًا، وعلى عكس العديد من معاصريه، لم يتلق أي تدريب رسمي في مدرسة الدراما، وبدلًا من ذلك اكتسب الخبرة من خلال الأداء في إنتاجات الهواة، ولد في دبلن عام 1940؛ انتقل والده إلى لندن وكان شرطيًا احتياطيًا خلال الحرب العالمية الثانية.

حيث بدأ في سن السادسة عشرة تدريبًا مهنيًا هندسيًا في مصنع فيكرز أرمسترونج، بدأ العمل في مسرح الهواة كمنشئ موقع، ثم انتهى به الأمر على خشبة المسرح بدلًا من ذلك ممثلًا لبعض الأدوار الصغيرة في مسرح الوحدة ومسرح البرج في لندن.

مايكل جامبون السير مايكل جامبون المسرح الوطني الناشئ لورانس أوليفييه مايكل فيرجوس المستشفى الحب

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