الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الإياب بين الأهلي وسان جورج

ذهاب الأهلي وسان
ذهاب الأهلي وسان جورج الإثيوبي

عقد مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي وسان جورج الإثيوبي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

حضر ممثلًا عن الأهلي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريو الفريق، للاتفاق على جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

الأهلي بزيه التقليدي في مواجهة سان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق.

فيما يرتدي فريق بطل أثيوبيا الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء غدٍ، على ستاد القاهرة، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

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