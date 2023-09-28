الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الاستراتيجية: عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا مستبعدة حاليًا

بسام البني
بسام البني

كشف الباحث في الشئون الاستراتيجية بسام البني، حقيقة انتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحل الدبلوماسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا مستبعدة في الوقت الحالي.

وأضاف: "لم يتغير الموقف الروسي بشأن المفاوضات، حتى من قبل العملية العسكرية منذ البداية، عكس ما كانت أوكرانيا تدعو للمفاوضات والحل الدبلوماسي".

الغرب تجاهل مطالب روسيا الأمنية 

وأوضح أن الغرب أيضًا رفض المفاوضات الدبلوماسية، ابتداءً من تجاهل الغرب اتفاقيات مينز، وصولًا إلى التجاهل للضمانات الأمنية التي تقدمت روسيا  بها.

ولفت البني إلى أن العملية العسكرية كانت أصلًا لتبديد مخاوف روسيا الأمنية، حول أمنها الاستراتيجي، مؤكدًا أنه طالما هناك مخالفات أمنية روسية ستظل العملية العسكرية.

وأكد الباحث في الشئون الاستراتيجية بسام البني، أن زوال المخاوف الأمنية الروسية رهن انتهاء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا الحرب الحرب الروسية الأوكرانية عملية السلام

الأكثر قراءة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

قتل طليقته فى العمرانية.. المتهم يعترف: "مش قادر أتخيلها مع حد غيرى"

الرئيس يستجيب لعلاجه.. مَن هو لاعب كمال الأجسام أشرف فولة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات