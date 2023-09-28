باحث فى الشئون الاستراتيجية: عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا مستبعدة حاليًا

كشف الباحث في الشئون الاستراتيجية بسام البني، حقيقة انتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحل الدبلوماسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا مستبعدة في الوقت الحالي.

وأضاف: "لم يتغير الموقف الروسي بشأن المفاوضات، حتى من قبل العملية العسكرية منذ البداية، عكس ما كانت أوكرانيا تدعو للمفاوضات والحل الدبلوماسي".

الغرب تجاهل مطالب روسيا الأمنية

وأوضح أن الغرب أيضًا رفض المفاوضات الدبلوماسية، ابتداءً من تجاهل الغرب اتفاقيات مينز، وصولًا إلى التجاهل للضمانات الأمنية التي تقدمت روسيا بها.

ولفت البني إلى أن العملية العسكرية كانت أصلًا لتبديد مخاوف روسيا الأمنية، حول أمنها الاستراتيجي، مؤكدًا أنه طالما هناك مخالفات أمنية روسية ستظل العملية العسكرية.

وأكد الباحث في الشئون الاستراتيجية بسام البني، أن زوال المخاوف الأمنية الروسية رهن انتهاء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.