جامعة الأقصر: لجنة تحكيم مبادرة "الطالب المنتج" تناقش مشروعات الطلاب

ناقشت لجنة تحكيم المشروعات الطلابية بجامعة الأقصر، أفكار المشروعات التي تقدم بها الطلاب ضمن مبادرة “الطالب المنتج” والتى تدعمها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وتشكلت لجنة التحكيم من كل من: “الدكتور محمد رمضان السعدى، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد حمدى عبد الحارس، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قرشى سعدى احمد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار أحمد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة، ودكتورة هالة علي نظير منسق وحدة التضامن بالجامعة، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هناء محمد حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وراندا شحات مهدى، بوحدة التضامن بالجامعة”.

وأكد الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، على دعمه الدائم للطلاب وخاصة المهتمين بالحرف والمشروعات، مشددًا على توفير كافة السبل التى تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة هالة علي نظير، أنه يتم اختيار عدد من طلاب الجامعة الذين يملكون مشاريع قائمة، أو أفكار مشاريع، على أن يتم تمويل مشاريعهم حسب تقدير كل مشروع، مشيرة إلى أنه تقدم 17 طالب وطالبة ممن لديهم مشروعات قائمة.

وأعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023/2024.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بأنه يمكن لأبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة، متمنيًا التوفيق لكل الطلاب.

وجاءت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلوم بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 30 من سبتمبر، مشيرًا إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

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