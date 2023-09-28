اندلاع حريق فى مخزن علف بأبو النمرس

اندلع حريق في كمية علف مواشي على قطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية شبرامنت.

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بقطعة أرض فضاء تحوي كمية من علف الماشية ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.