الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع منظومة صرف الأسمدة في كفر الشيخ قبل بداية موسم الزراعة الشتوي

صرف الاسمدة
صرف الاسمدة

الإدارة المركزية للتعاون الزراعي تتابع منظومة صرف وحوكمة الاسمدة في كفر الشيخ قبل بداية موسم الزراعة الشتوي.

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بمتابعة عمليات توزيع الأسمدة بالمحافظات.

صرف الأسمدة

وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إن لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي زارت محافظة  كفر الشيخ والمرور على مراكز كفر الشيخ وكذلك مراكز بيلا ومركز الرياض وذلك لمتابعة صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي وكذلك لمتابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ومتابعة الأسمدة الواردة للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

رصد المخلفات

وأضاف "عامر" أن هدف الزيارات هو رصد أي مخالفات والتوجيه بحل أي مشاكل وإزالة المعوقات فورًا وذلك قبل الدخول في موسم الزراعة الشتوي الجديد.

وكانت وزارة الزراعة قد واصلت قافلة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء.

الزراعة تتابع منظومة صرف الأسمدة كفر الشيخ قبل بداية موسم

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