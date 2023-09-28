الإثنين.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

تحتفل مكتبة الإسكندرية بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، الإثنين 2 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة، بافتتاح معرض يضم صورًا من ذكريات تلك الفترة الهامة في تاريخ مصر.

كما أصدرت المكتبة كتابًا بذات العنوان يضم سيرا ذاتية وصورا لشخصيات عاصرت تلك الفترة.

وبهذه المناسبة تصدر المكتبة كتابًا بعنوان "ومضات من ذكرى الانتصار" يقدم له مدير المكتبة بقوله: "إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة، وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني، ما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر".

ندوة تثقيفية مع أبطال حرب أكتوبر



كما تضم الاحتفالية ندوة تثقيفية تستضيف فيها مقاتلين من أكتوبر، مثل المقدم علمي حسين كامل، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، شارك في معركة أبوعطوة الشهيرة التي منعت سقوط مدينة الإسماعيلية واللواء محمد ربيع مصطفى، مهندس الصواريخ خلال المعركة، والدكتور محمد نور أحد أبطال موقعة كبريت التي صمد رجالها تحت الحصار والحاصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر المجيدة من الرئيس السادات.

ويُعرض أيضًا فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر.

إصدار جديد لمكتبة الإسكندرية



هذا وأعلنت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة المخطوطات الإسلامية عن صدور كتاب: "المخطوطات والكتابة بالخط العربي في إفريقيا"، وقد تضمن أعمال مؤتمر المخطوطات بالحرف العربي في إفريقيا، والذي عقد بشراكة بين مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي وهيئة المخطوطات الإسلامية، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2021.



شمل الكتاب عدة أبحاث تناولت عددًا من المحاور المهمة التي تنصب على المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في القارة الإفريقية وهي: مجموعات المخطوطات، وشبكات المخطوطات، والمخطوطات والقيم الاجتماعية، والقضايا التقنية.



وشهد المؤتمر ست جلسات ضمت أبحاثًا حولَ ثقافات المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والعناية بمجموعات المخطوطات وإدارة بياناتها في سائر أنحاء القارة، واشتملت كلُّ جلسة على أربع أوراق بحثية، كما تضمن المؤتمرُ كذلك ستَّ وِرَش عمل ذات صلة بموضوعات الجلسات.