الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إصدار جديد لمكتبة الإسكندرية عن المخطوطات والكتابة بالحرف العربي في إفريقيا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر مؤخرا  كتاب "المخطوطات والكتابة بالخط العربي في إفريقيا"، وذلك  بتعاون مثمر بين  مكتبة الإسكندرية وهيئة المخطوطات الإسلامية، وتضمن أعمال مؤتمر المخطوطات بالحرف العربي في إفريقيا، والذي عقد بشراكة بين مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي وهيئة المخطوطات الإسلامية، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2021.

شمل الكتاب عدة أبحاث تناولت عددًا من المحاور المهمة التي تنصب على المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في القارة الإفريقية وهي مجموعات المخطوطات، وشبكات المخطوطات، والمخطوطات والقيم الاجتماعية، والقضايا التقنية.

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أبحاث حولَ ثقافات المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في شمال إفريقيا

وشهد المؤتمر ست جلسات ضمت أبحاثًا حولَ ثقافات المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والعناية بمجموعات المخطوطات وإدارة بياناتها في سائر أنحاء القارة، واشتملت كلُّ جلسة على أربع أوراق بحثية، كما تضمن المؤتمرُ كذلك ستَّ وِرَش عمل ذات صلة بموضوعات الجلسات.

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جدير بالذكر أن هذا الكتاب يمثل جزءًا أصيلا من اهتمامات مركز المخطوطات بالنشر العلمي للبحوث والدراسات ذات الصلة بالتراث المخطوط.

غلاف الكتاب
مكتبة الاسكندرية هيئة المخطوطات الإسلامية المخطوطات الخط العربي أفريقيا

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