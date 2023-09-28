الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنوده لدراسة الكتاب المقدس والتابعة لإيبارشية المنيا، أمس، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات.

وفي ختام الحفل كرّم نيافته الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج وتم التقاط الصور التذكارية.

" بين الإيجابية والسلبية" لقاء لخدام جرجا

كانت قد نظمت إيبارشية جرجا اللقاء الشهري لخدام الإيبارشية تحت عنوان "بين الإيجابية والسلبية"، في ١٩ سبتمبر الجاري، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي ثلاثة محاضرات ألقاها نيافة الأنبا مرقوريوس، وندوة مفتوحة أجاب فيها نيافته على أسئلة المشاركين، وكذلك فقرات ترانيم وألحان من تقديم كورال كنيسة السيدة العذراء بقرية الجادلات وكورال "أم النور" التابعان للإيبارشية.

هذا وشارك في اللقاء ٣٣٠ خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها.