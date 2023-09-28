الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

كنيسة
كنيسة

نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنوده لدراسة الكتاب المقدس والتابعة لإيبارشية المنيا، أمس، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات.

وفي ختام الحفل كرّم نيافته الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج وتم التقاط الصور التذكارية.

"بين الإيجابية والسلبية" لقاء لخدام جرجا

كانت قد نظمت إيبارشية جرجا اللقاء الشهري لخدام الإيبارشية تحت عنوان "بين الإيجابية والسلبية"، في ١٩ سبتمبر الجاري، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي ثلاثة محاضرات ألقاها نيافة الأنبا مرقوريوس، وندوة مفتوحة أجاب فيها نيافته على أسئلة المشاركين، وكذلك فقرات ترانيم وألحان من تقديم كورال كنيسة السيدة العذراء بقرية الجادلات وكورال "أم النور" التابعان للإيبارشية.

هذا وشارك في اللقاء ٣٣٠ خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها.

اللجنة المركزية لمراكز البابا شنوده لدراسة الكتاب المقدس لإيبارشية المنيا القديس مار مرقس الرسول الأنبا مكاريوس ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات لدراسة الكتاب المقدس

مواد متعلقة

"الرب نوري وخلاصي".. اختيار موضوع مهرجان الكرازة لعام 2024

البطريرك مار أغناطيوس يونان يعزى أهالى ضحايا "حادث الزفاف" فى العراق

بالتزامن مع حلوله اليوم.. قصة عيد ظهور الصليب المقدس

مطران أخميم يزور إيبارشية فرنسا ويشارك في اجتماع الكهنة

البابا تواضروس يُشيد بجهود كهنة كنيسة "العوايد" في الإسكندرية

"من الألم والصعوبات يخلق أنبياء".. الأنبا باخوم يلتقي أسر خدمة يسوع السجين

في مقابلته العامة.. البابا فرنسيس يتحدث عن زيارته إلى مرسيليا

الكنيسة تحتفل غدًا بعيد الصليب المقدس.. اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

الشركة المنظمة تنهى أزمة الأهلى فى بطولة دورى السوبر الإفريقى

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات