الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير وتعقيم المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد في مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة وجارٍ العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بمرسي مطروح لاستقبال  الطلاب والطالبات بالمدارس.

استمرار حملات النظافة بمحيط المدارس

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة حول المدارس من خلال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء، ضمن استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، برفع كافة المخلفات بأنواعها من محيط وداخل المدارس بالتنسيق مع مديري المدارس لضمان ظهورها بالشكل اللائق في أول يوم دراسي.

وأشار عبدالمجيد علي، إلى مواصلة عمل إدارة التشجير بمجلس المدينة في تقليم وتذهيب الأشجار بالمدارس ضمن خطة التجميل قبل انطلاق ماراثون الدراسة الاسبوع القادم، بالتنسيق مع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضمن تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفقًا للخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد.

تكثيف أعمال التطهير والتعقيم 

ووجَّه رئيس المدينة، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تكدس المواطنين بالأسواق ومكاتب البريد والسنترال، ورش المبيدات بسيارات الضباب في الفترة المسائية بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة للقضاء على الحشرات والاوبة حفاظًا على الصحة العامة، بالتنسيق مع الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمواقف بنطاق المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة والتجميل والتشجير بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي.

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