"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن صناعة الفخار فى غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن صناعة الفخار في مدينة غزة الفلسطينية، والذي اشتهرت به المدينة على مر العقود، وقال التقرير: "من بعيد قد تبدو هذه الحركات سهلة، لكنها حذرة ودقيقة وأشبه توصيف لها هي أنها مهنة السهل الممتنع، إنها مهنة صناعة الفخار".

وأضاف التقرير: "واحدة من أقدم المهن في التاريخ، تنتج أواني استخدمها الإنسان القديم كما الحديث، توارثتها بعض العائلات الغزية ولم تكترث بمنافسة الخامات الأخرى أو حتى الألوان".

وتابع التقرير: "تمسك بها حرفيوها كما تمسك المستهلكون بها، (الفخار صحي لأي إنسان يتعامل به، سواء في الأكل والشرب)".

وواصل: "أشكال مختلفة لاستخدامات متعددة عاشت معها مهنة صناعة الفخار، حافظت على شكلها التقليدي البكر، ولون طينها الذي نطق بها تراب الأرض كما عكست تمسك أصحابها بالوطن، فما بين تنقية الطين وقصه وتشكيله ورصه للتجفيف مراحل مختلفة تمر بها صناعة الفخار، تحتاج إلى جهد بدني وصبر كبير حتى تخرج الآنية بشكلها الأخير".