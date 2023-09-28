الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن صناعة الفخار فى غزة

جريدة الدستور

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن صناعة الفخار في مدينة غزة الفلسطينية، والذي اشتهرت به المدينة على مر العقود، وقال التقرير: "من بعيد قد تبدو هذه الحركات سهلة، لكنها حذرة ودقيقة وأشبه توصيف لها هي أنها مهنة السهل الممتنع، إنها مهنة صناعة الفخار".

وأضاف التقرير: "واحدة من أقدم المهن في التاريخ، تنتج أواني استخدمها الإنسان القديم كما الحديث، توارثتها بعض العائلات الغزية ولم تكترث بمنافسة الخامات الأخرى أو حتى الألوان".

 وتابع التقرير: "تمسك بها حرفيوها كما تمسك المستهلكون بها، (الفخار صحي لأي إنسان يتعامل به، سواء في الأكل والشرب)". 

وواصل: "أشكال مختلفة لاستخدامات متعددة عاشت معها مهنة صناعة الفخار، حافظت على شكلها التقليدي البكر، ولون طينها الذي نطق بها تراب الأرض كما عكست تمسك أصحابها بالوطن، فما بين تنقية الطين وقصه وتشكيله ورصه للتجفيف مراحل مختلفة تمر بها صناعة الفخار، تحتاج إلى جهد بدني وصبر كبير حتى تخرج الآنية بشكلها الأخير". 

صناعة الفخار غزة الفلسطينية صناعة الفخار في مدينة غزة مدينة غزة الفلسطينية الفخار

مواد متعلقة

"جرار من الفخار".. تفاصيل الاكتشاف الآثري بمنطقة العلمين

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات