الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إضراب كتاب هوليوود ينتهي بأول انتصار بشري على الذكاء الاصطناعي

إضرابات هوليوود
إضرابات هوليوود

توصلت إحدى النقابتين الرئيسيتين المضربتين الآن في صناعة السينما، وهي نقابة الكتاب الأمريكية (WGA)، إلى اتفاق مع المنظمة التي تمثل الاستوديوهات الكبرى، وهي تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون(AMPTP)، وقد صوتت قيادتها لإنهاء إضراب الكتاب اعتبارًا من الأربعاء 27 سبتمبر 2023،  بعد 148 يومًا من بدايته.

قيود قوية على الذكاء الاصطناعي

من بين الامتيازات التي حصل عليها الكتاب، وفقا لما جاء في موقع venture beat، ما وصفه الكاتب والممثل الكوميدي آدم كونوفر بأنه "قيود قوية على الذكاء الاصطناعي"، في منشور له علىX؛ تويتر سابقًا.

تضمنت الاتفاقية وضع لوائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المشروعات المختلفة ومنها أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة أو إعادة كتابة المواد الأدبية، ولن تعتبر المواد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي مادة مصدر بموجب الاتفاقية، مما يعني أنه لا يمكن استخدام المواد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لتقويض رصيد الكاتب أو حقوقه.

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي

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يمكن للكاتب اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي عند أداء خدمات الكتابة، إذا وافقت الشركة وشريطة أن يتبع الكاتب سياسات الشركة المعمول بها، ولكن لا يمكن للشركة أن تطلب من الكاتب استخدام برامج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" عند أداء خدمات الكتابة.

كما يجب على الشركة أن تكشف للكاتب ما إذا كانت أي مواد مقدمة له قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تضمنت مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتضمنت الاتفاقية أن تحتفظ النقابة بالحق في التأكيد على أن استغلال مواد الكتاب لتدريب الذكاء الاصطناعي محظور.  

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سيطرة الكاتب البشري

بشكل عام، تبدو المحظورات مرنة بما يكفي لتمكين استخدام الذكاء الاصطناعي عند كتابة السيناريوهات، ولكن فقط تحت سيطرة وإرادة الكاتب البشري، على الرغم من أنه سيبقى أن نرى في الممارسة العملية ما إذا كانت الاستوديوهات ستمنح الامتيازات وتختار توظيف الكتاب الذين هم فقط الأكثر تقبلًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فالأمر متروك لنقابة ممثلي الشاشة- الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو(SAG-AFTRA) لتسوية إضرابها مع الاستوديوهات ووضع مبادئها الخاصة حول الذكاء الاصطناعي. 

كان كتاب هوليوود قد أضربوا؛ اعتراضًا على الأجور وظروف العمل، وأيضًا بسبب الخوف من الذكاء الاصطناعي وإمكانية سيطرته على عملية كتابة السيناريو. 

إضراب كتاب هوليوود الذكاء الاصطناعي والكتاب نقابة الكتاب الأمريكية استخدام برامج الذكاء الاصطناعي انتهاء إضراب هوليوود

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