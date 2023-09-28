تنمية متوازنة.. أستاذ اقتصاد يوضح تأثير المشروعات القومية على الاقتصاد المصري

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، تأثير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مفهوم التنمية في مصر تغير بشكل كبير.

وأضاف عنبر في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن التنمية في السابق كانت تركز على العاصمة وبالتالي كانت المشروعات كلها مرتكزة على العاصمة.

وتابع: "كل من كان يبحث عن دخل أفضل لم يكن أمامه حل سوى النزوح أو الهجرة من البلد التي يقيم فيها إلى العاصمة، لكن الأمر الآن اختلف وأصبحنا نتحدث عن تنمية متوازنة موزعة حسب اعتبارات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ما بين الأقاليم".

واستكمل: "جميع المحافظات والأقاليم داخل الدولة المصرية بها توزيع شبه عادل يتماشى مع ما تتميز به كل محافظة في عدد كبير من المشروعات" مؤكدًا أن هذا الأمر قلل عبء النزوح إلى العاصمة والوجه البحري.

مبادرة "أنت الحياة" تقدم جميع الخدمات لأهالي القرى

وعن خطة الاستثمار في محافظة الإسماعيلية قال عنبر: "أكثر من 800 مليون جنيه أُنفقت على التعليم وحوالي 700 مليون على الصحة، فضلًا عن مشروعات لها علاقة بالصرف الصحي والأنفاق والكهرباء والزراعة والخدمات الاجتماعية".

كما أشار إلى أن مبادرة "أنت الحياة" في محافظة الإسماعيلية تسعى لتقديم جميع الخدمات لأهالي القرى الأكثر احتياجًا وتشمل خدمات طبية وغارمين ومكافحة الإدمان ومحو الأمية وغيرها لرفع مستوى رفاهية المواطن والخدمات التي يحصل عليها.