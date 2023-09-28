بعد تصدرها التريند.. تفاصيل انتحار التركية سيدا فتاح أوغلو بإسطنبول

تصدر اسم الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو تريند البحث على مواقع البحث خلال الساعات الماضية عقب إعلان وفاتها.

وأصبح نبأ انتحار التركية سيدا فتاح أوغلو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي عقب العثور على جثتها داخل حديقة في مدينة اسطنبول قبل ساعات وبجانبها مسدس، ليشعل خبر وفاتها ضجة كبير في الوسط الفني.

وسادت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأصحاب التركية سيدا فتاح أوغلو بالوسط الفني التركي بعد التأكد من أنباء انتحارها.

ويرصد “الدستور” التفاصيل الكاملة حول انتحار الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو بمدينة اسطنبول.

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل انتحار التركية سيدا فتاح أوغلو بمدينة اسطنبول

أعلنت وسائل الإعلام التركية، انتحار الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو في ظروف غامضة، وتم العثور عليها في حديقتها في مدينة اسطنبول وبجانبها المسدس المرخص باسمها، وأشارت الأنباء إلى أنها عملية انتحار، لترحل عن عالمنا التركية سيدا فتاح أوغلو عن عمر يناهز الـ44 عامًا.

ووفقًا وسائل الإعلام التركية، هناك طالب جامعي عثر على جثة التركية سيدا فتاح أوغلو داخل حديقة في مدينة اسطنبول منتحرة وجانبها مسدس، وهي مستلقية على ظهرها ومصابه أصيبت برصاصة في رأسها، ليقوم بالاتصال بالشرطة للإبلاغ.

الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو

وأكدت الشرطة على أنباء انتحار الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو، لأن المسدس الذي تم استخدامه في عملية الانتحار باسمها، وعثر على حقيبتها بها أدوية مضادة للاكتئاب، وتم نقل جثة سيدا فتاح أوغلو، إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي.

وفي سياق متصل، قدم "اتحاد الممثلين التركية" بيان نعى، معبرين فيه عن حزنهم الشديد لتأكيد أنباء وفاة التركية سيدا فتاح أوغلو، قائلين: "نشعر بحزن عميق لفقدان عضوتنا العزيزة، سيدا فتّاح أوغلو".

وتعتبر الفنانة والمذيعة الشهيرة التركية سيدا فتاح أوغلو، واحدة من الوجوه المشهورة في عالم الفن التركي، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والدرامية والأعمال المسرحية، من ضمن أبرز أعمالها الفنية التي اشتهرت بها "وادي الذئاب".