إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان، إن طلاب وطالبات الجامعة الجُدد بالفرقة الأولى، زاد إلى الضعف في هذا العام 2023 / 2024، من 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى إلى ألف طالب وطالبة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الزيادة تعبر عن إقبال ملحوظ واهتمام زائد من الشعب الكازاخي على الدراسة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وأيضًا إقبال عدد من طلاب الدول المجاورة لكازاخستان، ثقة في الجامعة وإيمانًا بفكرها الوسطي، حيث أنها حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تولي عناية كبيرة بعملية تدريب الطلاب على مهارات اكتساب اللغة وجودة مناهج الدراسة في الكليات والأقسام الجامعية المختلفة، موجهًا الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على جهودها في دعم الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

رسالة شكر من البحرين

وفي سياقٍ آخر، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة شكر من الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" الذي جاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أشاد فيها بجهود مصر الرائدة في العمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة خطابات الكراهية، والتصدي للغلو والتطرف، مثمنًا جهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، وما أسفر عنه من نتائج ومعطيات في غاية الأهمية تُوجت بصدور وثيقة القاهرة "لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" التي ستشكل الأرضية للتعامل مع الوسائل العصرية للخطاب الديني، لتكون بذلك نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال، والعمل على الاستفادة المثلى منها.