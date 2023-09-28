البنك الآسيوي للاستثمار يتعاون مع PT PLN وPT SMI من أجل تحول الطاقة في إندونيسيا

وقع البنك على وثائق شراكة تضفي الطابع الرسمي على التزام الأطراف بالعمل معًا نحو تحقيق هدف إندونيسيا لخفض غازات الدفيئة، على هامش الاجتماع السنوى لمحافظى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية 2023 بشرم الشيخ.

وتهدف الشراكات إلى تسهيل انتقال إندونيسيا من مصادر الطاقة التقليدية إلى البدائل المتجددة والمستدامة.

وقال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته:"هذا عقد حاسم للعمل المناخي، باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ستكون إندونيسيا في طليعة التحول إلى الطاقة النظيفة. ومن خلال الشراكة مع شركاء الطاقة الرئيسيين في إندونيسيا، يدعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية طموحات إندونيسيا المناخية من خلال إطلاق وتعبئة رأس مال إضافي لزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف إدوين شهرزاد، مدير رئيس شركة PT SMI:"تتمتع PT SMI بالتفويض والسلطة للتعاون مع مختلف المؤسسات وأصحاب المصلحة لتطوير إطار تمويل واستثمار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة".

وواصل: “هناك حاجة إلى الشراكة بين أصحاب المصلحة لتنفيذ هذا التحول في مجال الطاقة بشكل مشترك في مختلف قطاعات التعاون، بما في ذلك الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والتمويل. ومن خلال هذا الجهد المشترك، نعتقد أنه - في المستقبل القريب - يمكننا الحصول على طاقة نظيفة مستدامة وعادلة وبأسعار معقولة".

وقال دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة PT PLN: إن "التعاون والشراكات أمر بالغ الأهمية لتعزيز تحول الطاقة في إندونيسيا". ونتيجة لذلك، ستواصل PT PLN تعزيز العلاقات مع مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق انتقال الطاقة من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة. وبطبيعة الحال، يشكل الدعم المالي أهمية بالغة لتسريع تحول الطاقة في إندونيسيا. تعكس هذه الشراكة هدف PLN المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في إندونيسيا".

ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وPT PLN وPT SMI لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ. ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية توفير تمويل طويل الأجل لدعم جهود الحكومة الإندونيسية في تفعيل تحولها إلى نظام طاقة منخفض الكربون.

وسيكمل هذا التمويل الجهود الوطنية والمتعددة الأطراف القائمة، مثل شراكة التحول العادل للطاقة، مع تعزيز نهج شامل ومتكامل لتحول الطاقة في إندونيسيا.

ويستكشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وPT PLN وPT SMI فرص إعداد المشاريع وتبادل المعرفة وبناء القدرات والمساعدة الفنية في مجال تحول الطاقة. ومن خلال الاستفادة من خبراتها الفنية ومواردها المالية، تهدف المؤسسات الثلاث إلى تسريع نشر تقنيات الطاقة النظيفة والمساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لإندونيسيا والعالم.

ويتعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) مع PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) وPT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)، لتنفيذ معالم المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لإندونيسيا بموجب اتفاقية