رئيس الوزراء الكندى يقدم اعتذارا لتكريم جندى سابق فى وحدة نازية

قدم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، "أخلص اعتذارات البرلمان" عن التكريم الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي للمحارب القديم الأوكراني الذي قاتل مع وحدة نازية، خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

واضطر رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، الثلاثاء، إلى الرضوخ للضغوط السياسية واستقال من منصبه لأنه دعا الجمعية إلى التصفيق لياروسلاف هونكا، 98 عامًا، أحد سكان دائرته الانتخابية والذي كان عضوا في الفرقة الـ 14 "جاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية.

وقال "ترودو" خلال مؤتمر صحفي: "إن رئيس مجلس النواب هو المسؤول الوحيد عن الدعوة الموجهة لهذا الرجل والتكريم له".

وأضاف: "أنه خطأ أحرج البرلمان وكندا بشدة، ونحن جميعًا نأسف بشدة؛ لأننا وقفنا في المجلس وصفقنا، حتى لو فعلنا ذلك دون أن ندرك السياق".

وتابع: "أن هذا الخطأ يعد انتهاكًا مروعًا لذكرى الملايين الذين قضوا في المحرقة ويؤذي اليهود بشدة، وكان الأمر مؤلمًا أيضًا للبولنديين، والغجر، والمثليين، والمعاقين، والملونين، وملايين الآخرين الذين اضطهدهم النظام النازي".

وأردف: "في كل عام، يقل عدد الناجين من المحرقة الذين يشاركون الفظائع التي رأوها وعانوا منها، لذا تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية التأكد من عدم نسيان أي شخص لما حدث".

وأكد "ترودو" على مدى أسف كندا للوضع الذي تم فيه وضع الرئيس زيلينسكي والوفد الأوكراني، حسبما نقل راديو كندا.

وأشار رئيس الوزراء الكندي، إلى أنه من المثير للقلق للغاية الاعتقاد بأن هذا الخطأ الصارخ يتم تسييسه من قبل روسيا ومؤيديها لنشر دعاية كاذبة حول سبب قتال أوكرانيا والدفاع عن نفسها.

بداية الفضيحة

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عامًا من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "جاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقًا أن هونكا، كان عضوًا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "جاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضًا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات. وطالب السفير البولندي في كندا اعتذارًا رسميًا، حيث كانت فرقة "غاليسيا" متورطة في مجازر ضد السكان البولنديين أثناء الحرب.

وقد اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا قبل تقديم استقالته الثلاثاء، عن دعوته المحارب النازي السابق، مشيرًا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس".