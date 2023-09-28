فى مطعم إيطالى.. تفاصيل اتفاق الكتّاب ومنتجى هوليوود على العودة إلى العمل

بعد الموافقة بالإجماع في تصويت مجلس إدارة نقابة الكتّاب الأمريكية "WGA"، تم رفع إضراب الكتاب رسميا والعودة إلى العمل، أمس الأربعاء، وذلك قبل التصويت النهائي على الاتفاق مع استوديوهات هوليوود؛ إلا أنه من المقرر إجراء تصويت نهائي لأعضاء النقابة البالغ عددهم 11500 كاتب سيناريو خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتعد بلورة صيغة جديدة للتعامل بين كتاب السيناريو واستوديوهات هوليوود، بارقة أمل مهمة لتعويض الخسائر الفادحة خلال أشهر من الإضراب والتي تقدر بمليارات الدولارات، ولكن لكي تتم تلك الصفقة كان هناك كواليس حتى تصل إلى المفاوضات النهائية، وهو ما كشفت عنه مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

اللمسات الأخيرة للصفقة

وقالت المجلة، إن اللمسات الأخيرة من المفاوضات تمت في مطعم إيطالي "La Dolce Vita" في بيفرلي هيلز، كان يحضرها الرئيس التنفيذي لشركة ديزني للترفيه بوب إيجر، السبت الماضي، وكانت الصفقة ثمرة عدة أيام طويلة من التفاوض بين النقابة وأربعة رؤساء للاستوديوهات.

وأوضحت المجلة، أن الجمود العميق بين الاستوديوهات ونقابة الكتاب الأمريكية، بدأ في الذوبان منذ مساء يوم 10 سبتمبر، بعد أن تحدث كريس كيسر، الرئيس المشارك للجنة التفاوض في النقابة مع إيجر في محادثة استمرت أكثر من ساعة، وفقًا لمصادر مطلعة لهوليوود ريبورتر، والذين وصفوها بأنها "صادقة ومباشرة للغاية".

كما تحدث كيسر إلى دونا لانجلي الرئيسة التنفيذية للمحتوى في يونيفرسال بيكتشرز، وتيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، وديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي لشركة وارنر براذرز، واتفقوا على أنه لا جدوى من الجدال حول أي جانب، وكان الهدف هو إعادة صناعة الترفيه إلى العمل، وإنهاء البؤس الذي انتشر إلى ما هو أبعد من عضوية النقابة ومنع ما كان يخشى بعض المديرين التنفيذيين أن يكون ضررًا دائمًا لشركات الترلفيه واستوديوهات هوليوود.

وبمجرد استئناف المفاوضات في 20 سبتمبر، كان من الواضح أن إيجر كان رجل الصناعة الأكبر سناً، وكان زاسلاف، الذي يتمتع بأقل قدر من الخبرة في عالم السيناريو، لا يزال مفاوضًا متمرسًا في العديد من الصفقات الصعبة، وكانت لانجلي عقلًا منظما وخبرة إبداعية عملية للغاية، بالإضافة إلى علاقات قوية مع المواهب، ووصفها أحد المصادر بأنها "الدبلوماسية" في غرفة المفاوضات.

وتقول المصادر إن ساراندوس، في الفترة التي سبقت المفاوضات الماراثونية النهائية، قضى وقتًا أطول في التواصل مع نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA مقارنةً بنقابة الكتّاب الأمريكية WGA ولكنه تحالف في النهاية مع الثلاثة الآخرين.

وبحسب المصادر قدمت مجموعة الاستوديوهات حزمة من البنود اعتقدوا أنها تعالج المخاوف الرئيسية للنقابة منها الحد الأدنى من التوظيف، وحماية من الذكاء الاصطناعي، وشروط البث.

أقرأ أيضا:

لتغيير وتشويه الحقيقة.. دعوى قضائية جديدة تضرب مصداقية عملاق البث المباشر "نتفليكس" (dostor.org)

التحديات لا تنتهي

وأشارت المجلة إلى التحديات التي لا تنتهي، ومنها أنه في حين أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة أعضاء النقابة البالغ عددهم 11500 كاتب، فإن الأمل هو أن تتمكن الاستوديوهات بعد ذلك من التوصل إلى اتفاق مع نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA بسرعة نسبية وإعادة الجميع إلى العمل.

ومع ذلك، حتى مع احتمال التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض في الأفق، هناك من في النقابة الذين يشعرون أن التحديات التي تواجه مهنتهم سوف تستمر، حيث إنهم يخشون أن تنكمش الصناعة، مما يؤدي إلى استبعاد الكتّاب الشباب والمتنوعين، مع تقلص المحتوى من أعلى مستوياته البالغ 600 نسخة أصلية مكتوبة في الولايات المتحدة، بمعنى آخر، ربما يكون العصر الذهبي للكتاب قد انتهى، على الأقل في المستقبل المنظور.