العريف أبو العباس لـ"الشاهد": رفضنا الإفطار رغم صدور فتوى تٌبيحه

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" خلال حرب أكتوبر، إنهم تلقوا أمرًا بالاستدعاء فتحركوا من المنطقة العسكرية في الهرم، دون معرفة وجهتهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيارة الجيش دخلت بهم منطقة أنشاص وبعدها "بلبيس"، وكان ذلك يوم 17 رمضان، وكانوا صائمين ورفضوا الإفطار رغم صدور فتوى تُبيح ذلك.

وأشار إلى أنهم في بلبيس تسلموا وجبة الإفطار واشتروا بلح من الطريق وفطروا، ودخلوا بعدها القصاصين بعد المغرب، مؤكدًا أنهم كجنود لم يكونوا يعلمون أين هم ذاهبون وأين سيشتبكون مع العدو.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.