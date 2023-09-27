الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الفخرانى: خطاب الرئيس باحتفالية المولد النبوى حمل الكثير من التحفيز والتشجيع

الدكتور محمود الفخراني
الدكتور محمود الفخراني

قال الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، إن خطاب الرئيس السيسي، في احتفالية المولد النبوي الشريف حمل الكثير من معاني التحفيز والتشجيع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تكريم الرئيس، يشجع كل من يعمل في مجالات الدولة؛ لكي ينهض بها خاصة في مثل هذه الظروف التي تستوجب منا الصبر.

وتابع، أنه قبل مولد النبي عليه السلام كان العالم يموج بالفتن والجهل، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول عليه السلام، نورًا وتحلى بالصبر وتشجيع من حوله لنشر نور الإيمان وتبديد ظلمات الجهل.

وزارة الأوقاف تواصل العمل ليلا ونهارا لإعمار بيوت الله

وأكد أنه على الجميع أن يجتهد كل في مجال عمله للنهوض بمصر خاصة أن وزارة الأوقاف تواصل العمل ليلًا ونهارًا لاعمار بيوت الله بما تقيمه من أنشطة دعوية تجوب البلاد، وإقامة ندوات في كافة المجالات، وكل هذا يدعونا للتحلي بالصبر والنهوض بمصرنا الغالية.

وأشار إلى أن يشكر الرئيس ووزارة الأوقاف، وكل من يشجع بالكلمة أو بأي شيء للنهوض ببلدنا.

محمود الفخراني خطاب الرئيس السيسي احتفالية المولد النبوي الشريف التحفيز التشجيع وزارة الأوقاف

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