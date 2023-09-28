عاجل.. مسئولة بولاية نهر النيل السودانية: انهيار 8500 منزل وخسائر مادية فادحة جراء الفيضانات

أعلنت مسئولة بولاية نهر النيل السودانية، في نبأ عاجل، اليوم، عن انهيار 8500 منزل وخسائر مادية فادحة جراء الفيضانات، وفق قناة العربية الإخبارية.

ويحذر المسعفون في السودان من أن حالات الكوليرا وحمى الضنك تنتشر مع هطول الأمطار الموسمية وأن أكثر من خمسة أشهر من الحرب تؤثر على النظام الصحي الذي كان يعاني بالفعل قبل بدء القتال، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت السلطات الصحية حالات الإصابة بالكوليرا لأول مرة منذ بدء الحرب بين الفصائل العسكرية المتنافسة في منتصف أبريل، قائلة إن أول حالة تم اكتشافها في ولاية القضارف في أواخر أغسطس.

انتشار الوباء في السودان

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان إن 18 شخصًا توفوا وأصيب 265 بالكوليرا في ولاية القضارف.

وقالت نقابة الأطباء في السودان إنه تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم خلال الفترة من منتصف أبريل إلى منتصف سبتمبر.

وقال البيان "هذه الأرقام تمثل قمة جبل الجليد، وهي أقل بكثير من الحالات المشتبه فيها في المنازل ومن أولئك الذين دُفنوا دون تسجيل".

وأشارت إلى تلوث مياه الشرب من الجثث غير المدفونة وكذلك النفايات، وعدم تجهيز الخدمات الصحية قبل موسم الأمطار كعوامل مساهمة.

وقال سكان في القضارف، وهي ولاية شرقية ذات أهمية كبيرة للإنتاج الزراعي المعتمد على الأمطار في السودان وتقع على الحدود مع إثيوبيا، إن حمى الضنك والملاريا والكوليرا والإسهال تنتشر لأسباب منها نقص تصريف مياه الأمطار وإن المرافق الصحية تعرضت لأضرار بالغة مكتظة بسبب وصول النازحين من الخرطوم.

ووقعت عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل.