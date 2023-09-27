القابلة العربية في الإسماعيلية تعلن دعمها للرئيس السيسي: "احنا في ضهرك" (فيديو)

أعلن مواطن من القابلة العربية بمحافظة الإسماعيلية دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا من خلال جريدة الدستور: «احنا معاك وفي ضهرك ياريس، القابلة العربية وجميع المواطنين في المحافظة ومراكزها وتعلن دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي».

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة الإسماعيلية:



كورنيش بحيرة الصيادين والممشى السياحي

كورنيش بحيرة الصيادين والممشى السياحي على بحيرة التمساح يبلغ طوله 2.150 كيلومترا وعرضه من 95 وحتى 110 مترا قارب يقع في محيطه طريق للدراجات ومطاعم وكافيتريات ودورات مياه عمومية متطورة ومقاعد فضلا عن مول تجاري على مساحة تتجاوز 7 آلاف متر.

النادي الاجتماعي الجديد للإسماعيلي

يقع على مساحة 27 فدان بأرض النخيل، ويبلغ تكلفته أكثر من 600 مليون جنيه، وتم افتتاحه ضمن حزمة المشروعات بمحافظة الإسماعيلية، بجانب نادي الواحة التابع لهيئة قناة السويس، والنرجس بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

سوق السمك

يقع سوق السمك المتطور بطريق البلاجات وهو مكون من طابقين وتم تنفيذه وفق بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويشمل إقامة محلات جملة وفروشات للبائعين وكافيتريات بجانب الخدمات والمرافق الأساسية الأخرى ويعد مفخرة بكل المقاييس لأبناء الإسماعيلية وزوارها.

أنفاق تحيا مصر

شارك في إنشاء نفق السيارات أسفل قناة السويس تحيا مصر، 3000 مهندس وفني وعامل مصري وبلغ تكلفتهما حوالي 12 مليار جنيه ويسهلا حركة العبور والنقل بين سيناء والوادي ليزدهر اقتصاد البلاد خلال المرحلة المقبلة، وقامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإشراف على أعمال نفقي السيارات بالإسماعيلية التي قامت بها شركتا التحالف الوطنيتين.

محطة مياة الشرب العملاقة

تعد محطة مياه الشرب العملاقة بأرض فيديكو، من أهم مشاريع الإسماعيلية وتبلغ تكلفتها 880 مليون جنيه وطاقتها التصريفية 70 ألف متر مكعب يوميًا، وتوفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة والتوسعات في شرق قناة السويس، كما توفر الخدمة لقرى البحيرات المرة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي، مجهزة وفقًا لأحدث النظم العالمية.