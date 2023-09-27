الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال لقائه مسئولي "بوش مصر"..

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمصنع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولي شركة "بوش مصر" التابعة لـ"بوش" الألمانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الشركة في مصر.

حضر الاجتماع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ"بوش مصر"، وأحمد رياض، العضو المنتدب لشركة "بوش مصر".

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "بوش مصر"، قائلًا إنه حرص على دعوتهم لمتابعة أنشطة الشركة في مصر، واستعراض الموقف التنفيذي لأحدث مشروعات الشركة الخاص بإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية. مضيفًا: نحن مستعدون لتذليل أي عقبات أو تحديات، حتى اكتمال المشروع وتشغيله.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة تطورات تنفيذ هذا المشروع بدءًا بتخصيص الأرض اللازمة له مرورًا بمنحه الرخصة الذهبية بوصفه أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الأجهزة المنزلية.

وأثنى رئيس الوزراء على شركة "بوش" الألمانية التي تتمتع بسمعة طيبة كشركة رائدة تمتلك مصانع لها في جميع أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وآسيا، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة التوسع في السوق المصرية.

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "بوش مصر" عرض موقف تنفيذ مشروع مصنع الأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه مستعد للتوجيه الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المشروع، مشددًا على أنه يولي أهمية خاصة لهذا المصنع.

وخلال الاجتماع، قال لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ"بوش مصر"، إن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمصنع، مُستعرضًا في هذا الصدد موقف تنفيذ الإنشاءات في مناطق الإنتاج والمستودعات والأسوار والهيكل المعدني، وغيرها من الأعمال، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في إنشاء المصنع.

وأضاف أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزًا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الأجهزة المنزلية ستُخصص لإنتاج "البوتاجازات" باستثمارات تُقدر بـ80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بوش مصر الرخصة الذهبية

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