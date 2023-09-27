الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس هيئة الرقابة النووية يلتقي نظيره الروسي لبحث مجالات التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقي الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئيس الهيئة الرقابية الروسية، اليوم الأربعاء، بحضور  رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل في الهيئة، وناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية. 

وفي بداية الاجتماع، أشاد  الجانب الروسي بعمق التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، ومن جانبه توجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصري  بالشكر على عقد الاجتماع وحرص الجانب الروسي على التعاون.

كما تم مراجعة محاور التعاقد مع الاستشاري الروسي، والوقوف على اهم ما تم تحقيقه والاتفاق على صياغة خطة عمل محددة للفترة القادمة.

اجتماع لجنة التسيير 

وترأس أمس الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع لجنة التسيير الــــ (٢٠) لإتحاد الهيئات الرقابية الأفريقية وذلك بصفته نائب رئيس الاتحاد.

وقد استهل الاجتماع بتوجيه الشكر  للحضور من ممثلي دول الاتحاد، وخص بالشكر ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدعم المقدم من الوكالة للدول الأفريقية الأعضاء.

ومن جانبه، أكد  على أن اتحاد الهيئات الرقابية يسعى جاهدًا لدعم وبناء قدرات الهيئات الرقابية في الدول الافريقية.

وفي ذات الشأن، قدم الدكتور سامي شعبان خلال الجلسة عرضًا متضمنًا المحاور الرئيسية لبناء كيانات رقابية مستقلة قادرة على تنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات والبيئة، مستشهدًا في ذلك بالتجربة المصرية في بناء هيئة رقابية مستقلة.

وأشار خلال العرض إلى ضرورة بناء إطار قانوني وتنظيمي فعَّال وفقًا لخطوات محددة، تبدأ من التقييم الذاتي للنظام القانوني القائم، الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات المراجعة، والمراجعة بالنظراء، وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة الى الحصول على الدعم السياسي أن التجمعات الاقليمية مثل AFCON، وكذلك دعم الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نشر ومشاركة المعرفة مع الدول الإفريقية.

كما أوضح  أنه لضمان استدامة استقلالية الجهات الرقابية لابد من توافر الموارد المالية اللازمة، الموارد البشرية الكافية، ضمان فصل دقيق بين الجانب الرقابي والترويجي، وجود نظام إدارة متكامل، إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية وثقافة الأمن والأمان.

الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الهيئة الرقابية الروسية الرقابة النووية

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