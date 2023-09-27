الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تطرد جنديًا أمريكيًا بعد اعترافه بدخول البلاد بشكل غير قانونى

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية

قررت  كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي اعترف، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بدخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عند نشر نتائج التحقيق في معبر كينغ الحدودي في يوليو، إن الجندي يكن مشاعر سيئة بشأن المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي.
ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية كيف ومتى وأين سيتم طرد كينغ، وفق وكالة أسوشيتد برس.

 وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أُعلن عن أنه محتجز لدى الولايات المتحدة، حسبما قال مصدران لوكالة أسوشيتد برس.

جولة في قرية بانمونجوم الحدودية 

 

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"القاهرة الإخبارية": كوريا الشمالية تتخذ إجراءً بشأن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ

قال مسئولون أمريكيون إن بي تي كينغ دخل كوريا الشمالية في 18 يوليو خلال جولة في قرية بانمونجوم الحدودية، كان قد قضى ما يقرب من شهرين في أحد سجون كوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء قبل إطلاق سراحه لتتم إعادته إلى منزله في فورت بليس، تكساس، حيث واجه إجراءات تأديبية عسكرية إضافية محتملة وفصل من الخدمة.

وهو أول أمريكي معروف يُحتجز فيه كوريا الشمالية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقد هرب في اليوم السابق من مطار إنتشون الدولي، حيث تم نقله للحاق بطائرته للعودة إلى الوطن، قبل الانضمام إلى الجولة المدنية في قرية المنطقة المنزوعة السلاح، حيث ركض عبر خط ترسيم الحدود الفاصل بين الشمال والجنوب.

واجه كينج ادعاءين بالاعتداء في كوريا الجنوبية، وأقر بأنه مذنب في حالة واحدة تتعلق بالاعتداء وتدمير الممتلكات العامة لإتلاف سيارة للشرطة خلال خطبة مليئة بالألفاظ النابية ضد الكوريين، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقال مسئولون أمريكيون إن كينج - الذي اختار قضاء فترة سجنه في معسكر عمل بدلًا من دفع غرامة قدرها حوالي 4000 دولار (3290 جنيهًا إسترلينيًا) - تم إعلان غيابه دون إذن. يمكن أن تشمل العقوبة الحبس أو مصادرة الأجر أو التسريح غير المشرف، بناءً على المدة التي قضاها الهارب بعيدًا، وما إذا كان قد تم القبض عليه أو إعادته بمحض إرادته.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض للتعليق.

 ولم ترد القوات الأمريكية في كوريا وقيادة الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
 

أسلحة كوريا الشمالية أمريكا الجيش الأمريكي المعاملة غير الانسانية

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