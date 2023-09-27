"القاهرة الإخبارية": كوريا الشمالية تتخذ إجراءً بشأن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ

قررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، بعد اندفاعه عبر المنطقة الحدودية شديدة التحصين شهر يوليو الماضي، بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وزارة الدفاع الأمريكية

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن الجندي الأمريكي "داكن البشرة" فر من الخدمة في جيش بلاده بسبب "التمييز العنصري" وبأنه "يكن ضغينة" للجيش الأمريكي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، تعليقًا على ذلك: “ما زلنا نركز جهودنا على تأمين عودته آمنًا إلى وطنه، من خلال تفعيل جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق ذلك”، مؤكدًا أن واشنطن لم تجر أي اتصالات مع كوريا الشمالية منذ بيان يوم الثلاثاء الماضي، وأن الولايات المتحدة تبذل جهودًا عبر وساطة السويد التي ترعى المصالح الأمريكية في بيونغ يانغ.

وتجدر الإشارة إلى أن كينغ جندي أمريكي يخدم في كوريا الجنوبية، عبر الحدود نحو كوريا الشمالية الشهر الماضي، بشكل غير قانوني وتم اعتقاله هناك.