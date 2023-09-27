دخل بسلاح ناري الجامعة.. القصة الكاملة لإطلاق النيران على موظفة كلية الآثار

“ولع في عربيتها من 5 سنوات والنهاردة قتلها”.. بهذا الكلمات روى شهود العيان من زملاء موظفة كلية الآثار بجامعة القاهرة، كواليس علاقة الضحية بزميلها المتهم بإطلاق النيران عليها.

علاقة عاطفية انتهت بانفصال

علاقة عاطفية منذ سنوات بين الضحية والمتهم وكانا يتفقان على الخطوبة والزواج ولكن انتهت بخلافات بينهما انتهت برفضها وعلى مدار السنوات الماضية وهو يطاردها حتى أنه تم عزله من وظيفته منذ فترة لسوء سلوكه.

فالمجني عليها “ن.م”، 29 سنة، موظفة في كلية الآثار وكذلك المتهم ولكن بسبب سوء سلوكه تم فصله من العمل، وعقب انفصال الفتاة عنه أشعل النيران في سيارتها منذ ما يقرب من خمس سنوات لتهديدها للعوده له والارتباط به ولكنها رفضت.

ويوم الواقعة حضر المتهم في الصباح لمبنى رعاية الشباب بكلية الآثار وبمجرد أن لمح الفتاة أطلق عليها أربع رصاصات من سلاحه وفر هاربًا ، وانشغل الجميع في محاولة إسعاف الفتاة التي تم نقلها بين الحياة والموت للمستشفى حتى لفظت أنفاسها.

تفاصيل بلاغ القتل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.



وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.



وفرضت الأجهزة الأمنية في الجيزة كردون أمني داخل كلية الاثار، وتم نقل الموظفة إلى مستشفى الجامعة بميدان الجيزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.