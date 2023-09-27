الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ1.3 تريليون جنيه.. جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم (إنفوجراف)

طلاب
طلاب

سلطت قناة "دي إم سي"، الضوء على جهود الدولة لتحقيق تطور ملحوظ في منظومة التعليم، خلال عشر سنوات، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

  1. بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال 10 سنوات، نحو 1.3 تريليون جنيه حتى 2023.
  2. ارتفع معدل الإنفاق على التعليم نحو 158% مقارنة بحجم الإنفاق في 2013.
  3. ارتفعت مخصصات قطاع التعليم ضمن موازنة 2023/2024، إلى نحو 305 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 19%.
  4. تنفيذ أكبر من 7000 مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي 108917 فصلًا في المحافظات.
  5. تنفيذ استراتيجية جديدة وشاملة لتطوير التعليم الفني.
  6. إنشاء 62 مدرسة من المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص في 14 محافظة.
  7. استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إتقان).
  8. البدء التدريجي في خطة رقمنة المناهج التعليمية من خلال البدء في توزيع مليون جهاز تابلت تعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي، كخطة تجريبية بدأت من العام الدراسي 2018 / 2019.
  9. اعتمدت الامتحانات في النظام الجديد على الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب.
  10. تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة التعليمية.
منظومة التعليم انفوجراف 1 3 تريليون جنيه التعليم فى مصر دي ام سي

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