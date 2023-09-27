قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل موظفة، إثر إطلاق أحد الأشخاص النار عليها، داخل مبنى كلية الآثار بـجامعة القاهرة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين تسجيلها الأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

أطلق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق.