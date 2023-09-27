الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز مظاهر السياحة في فرنسا: اسم مصر حاضر بقوة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا، إن مدينة مارسيليا الفرنسية متميزة بتعدد الثقافات والديانات؛ فهي نموذج للتعايش، لذا فإن السياحة إحدى وسائل التعارف، متابعا: «عند التحدث عن الثقافة والسياحة في فرنسا لا بد من ذكر اسم مصر، كونها متواجدة في باريس ومارسيليا».

وأضاف شقير، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العاصمة الفرنسية باريس استضافت معرضا لرمسيس الثاني وحقق أكبر عدد من الزيارات، مشيرا إلى أن فرنسا تتصدر المشهد والعالم في السياحة الدولية، ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يختصها بخطاب خاص عن السياحة، ويؤكد أن الدولة إبان جائحة كورونا خسرت الكثير، ولكنها حافظت على قطاع صناعة السياحة.

وأكد مراسل القناة، أن كل مدينة في فرنسا لها طابع سياح خاص، ومدينة جرونوبل تضم متحف لشامبليون، ومن هنا نتحدث عن فك رموز حجر رشيد؛ لذلك اسم مصر موجود في فرنسا.

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