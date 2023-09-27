في يومها العالمى.. 5 كتب تتحدث عن المقاصد السياحية فى مصر

يحتفل العالم اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة حيث تم تحديده‏ منذ عام 1980من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كاحتفال دولي، وبهذه المناسبة ترصد "الدستور" أشهر 5 كتب تتحدث عن السياحة في مصر.

كتاب السياحة في مصر

كتاب "السياحة في مصر" من تأليف السيد سيد دياب، صدر عام 1994، ويتناول الكتاب تاريخ السياحة في مصر منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، ويناقش أهم مقومات السياحة في مصر، وأنواع السياحة المختلفة، وأثر السياحة على الاقتصاد المصري.



كتاب جغرافية مصر السياحية

ومن بين الكتب التي أبرزت معالم مصر السياحية كتاب جغرافية مصر السياحية هو من تأليف عبد الفتاح موسى، صدر عام 2006، يتناول الكتاب جغرافية مصر السياحية، ويركز على دراسة مواقع الجذب السياحي في مصر، وتوزيعها الجغرافي، وخصائصها، وإمكانات تطويرها.

كتاب مصر: 100 وجهة سياحية

ويعد من الكتب المتميزة، فكتاب "مصر: 100 وجهة سياحية" هو تأليف محمد حسنين هيكل، هو يتناول الكتاب أهم 100 وجهة سياحية في مصر، ويقدم وصفًا تفصيليًا لكل وجهة من هذه الوجهات.

كتاب السياحة العلاجية في مصر

من الكتب التي لاقت قبولًا واهتمامًا من الجماهير، "السياحة العلاجية في مصر" تأليف محمد جمعة، ويناقش أهم المواقع السياحية العلاجية في مصر، والخدمات العلاجية التي تقدمها هذه المواقع، ويعد ارشاد للأماكن السياحية في مصر.



كتاب "مستقبل السياحة في مصر"

من الكتب التي تحدثت عن جمال مصر ومناظرها الخلابة ايضًا، كتاب مستقبل السياحة في مصر، تأليف محمد عبد اللطيف، يتناول الكتاب مستقبل السياحة في مصر، ويناقش التحديات التي تواجه السياحة المصرية، واقتراحات لتنمية السياحة المصرية وتعزيزها.

كتب أخرى تتحدث عن السياحة في مصر

بالإضافة إلى هذه الكتب التي تم استعراضها يوجد كتب أخرى تتحدث عن جمال مصر وأماكنها السياحية، منها: كتاب "مصر: وجهة سياحية عالمية" تأليف أحمد عبد العزيز، كتاب "السياحة في مصر: الواقع والتحديات" تأليف محمد فريد خميس، كتاب "السياحة في مصر: فرص وتحديات" تأليف عبد العزيز السيد، كتاب "السياحة في مصر: التنمية المستدامة" تأليف إبراهيم نصر الله.

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