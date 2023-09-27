وفاة شاب و3 مصابين فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الراشدة بالوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بطريق الراشدة بالداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن وفاة أحمد عبدالله مهدي، ٤٢ سنة، وإصابة كل من: نوره صلاح مدني- ٢٥ سنة اشتباه كسر بالساق اليمني، مريم مصطفي عبدالله سنتين اشتباه كسر بالساق اليمني، مصطفي عبدالله مهدي ٣٥ سنة اشتباه كسر بالكتف الأيمن وجميعهم من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.