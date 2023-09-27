الاتحاد المصرى للتأمين يكشف عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب

في ظل سعى الاتحاد المصري للتأمين إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية لفئات محدودي الدخل والتي لا تصل إليها تلك الخدمات، وكذلك زيادة حجم مساهمة النشاط التأميني في الناتج المحلى الإجمالي.

يعلن الاتحاد المصري للتأمين وفي ٱطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها " للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء،

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم الدولة للشباب وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلى ، وسيشارك بالمعرض 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسيقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين على مدار أيام المعرض بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمنتجات التأمينية التي تدعم هذا التوجه من خلال جناح الاتحاد بالمعرض.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيشارك في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية،في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة .

يذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد نفذ عدة خطوات لدعم التأمين متناهي الصغر منها:

● إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق.

● عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع جهات معنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.

● تنظيم مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر خلال عامي 2022و 2023 حيثُ يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.