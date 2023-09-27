الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمة باستغلال القاصرات في الدعارة ببولاق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سيدة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه؛ لتورطها في استغلال القاصرات في الأعمال المنافية للآداب. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن هنادي أنور، 26 سنة، استغلت فتاتين في أعمال الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتبين استغلالها للأطفال بسبب حاجتهما للمال معتدية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن استخدمت حساب على أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأكدت التحقيقات تعريض المتهمة حياة الصغيرتين شهد وهبة للخطر. 

وأقرت المتهمة أنها اعتادت تسهيل دعارة المجني عليهما مستغلة حداثة سنهما وعدم وجود أي مصدر دخل لديهما والتفكك الأسري الذي تعانيان منه وحاجتهما الشديدة للمال.

أعمال الدعارة الاعمال المنافية للآداب استغلال القاصرات جنايت الجيزة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

عاجل.. وفاة المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق عن عمر يناهز 72 عامًا

محكمة جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في عابدين

وصول المتهمة بقتل طفلها وأكله إلى محكمة جنايات الزقازيق

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات