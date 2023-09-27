المشدد 6 سنوات لمتهمة باستغلال القاصرات في الدعارة ببولاق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سيدة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه؛ لتورطها في استغلال القاصرات في الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن هنادي أنور، 26 سنة، استغلت فتاتين في أعمال الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتبين استغلالها للأطفال بسبب حاجتهما للمال معتدية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن استخدمت حساب على أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأكدت التحقيقات تعريض المتهمة حياة الصغيرتين شهد وهبة للخطر.

وأقرت المتهمة أنها اعتادت تسهيل دعارة المجني عليهما مستغلة حداثة سنهما وعدم وجود أي مصدر دخل لديهما والتفكك الأسري الذي تعانيان منه وحاجتهما الشديدة للمال.