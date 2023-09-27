تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.. بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم انشاؤها على مساحه ١٥ فدان وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف مترمكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الامن من مياه الصرف الصحى والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ان توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم اكثر من ٣٠٠ الف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي .

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 217 مواطن .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد القاضى على حرصه لعقد اللقاء الجماهيري أسبوعيا؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين مديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات .

وأشار " الفقي " إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم .