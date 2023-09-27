على رأسهم جيسو وجينا أورتيجا وجنيفر لورانس .. مشاهير في أسبوع الموضة بباريس

انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أسبوع الموضة بباريس بمشاركة 100 مصمم بينهم لوي فيتون، شانيل، هيرميس، وعشرات المصممين العالميين الجدد،67 منها ستقيم عروض الأزياء، بالإضافة إلى دار الأزياء الفرنسية بالمان، التي ستواصل عروضها رغم سرقة جزء من مجموعاتها، حيث يستمر إلى 3 أكتوبر الحالي.

نجوم يشاركون في عرض أزياء نسائية

تحضر مغنية بلاك بينك جيسو عرض أزياء كريستيان ديور لربيع وصيف 2024 كجزء من أسبوع الموضة في باريس.، كما صرخ المعجبون بمجرد وصول جيسو عضوة فرقة Blackpink إلى عرض كريستيان ديور لربيع وصيف 2024 في باريس.

كما حضرت المغنية Blackpink بشكل منتظم عروض Maria Grazia Chiuri ، وجذبت الجمهور، بالإضافة إلى النجمة أنيا تايلور جوي – سفيرة العامين الماضيين – والممثلة جنيفر لورانس، التي ارتبطت بشركة Dior منذ عام 2012، ضيفتين في العرض الذي أطلق عليه اسم Not Her والذي تم عرضه على خلفية أنشأها الفنان إيلي بيلانتوني. .

وكانت نجمة الأربعاء جيني أورتيجا ضيفة أيضًا، إلى جانب عارضة الأزياء السابقة إيل ماكفيرسون والممثلة تشارليز ثيرون، التي كانت الوجه الإعلاني لعطر Dior J'Adore منذ عام 2004.

كما ظهرت الممثلة الصينية ديلرابا ديلمورات، وكان نجم باتمان روبرت باتينسون حاضراً أيضاً ووقف أمام الكاميرات قبل العرض، كما فعلت عارضة الأزياء ناتاليا فوديانوفا مع زوجها ونائب رئيس مجلس إدارة ديور أنطوان أرنو.

يذكر أن اليوم الأول من عرض الأزياء شهد مجموعات رائعة لكبار المصممين مثل بيير كاربين وفاكويرا وغيرهما، وقد تمكنت مجموعته من الجمع بين تصميماته المزخرفة بالخرز ذات الألوان الكاملة ومجموعة ذكية من السترات والسبنسر والسترات، في عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لربيع وصيف 2024 لعلامة سان لوران خلال أسبوع الموضة في باريس، قدمت العارضات تصميمات أنتوني فاكاريلو، كما قدمت عارضات الأزياء مجموعة كريستيان ديور النسائية لربيع وصيف 2024.